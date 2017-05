ASEAN Kunci Jalur Sutra Maritim

INDONESIA dan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) akan berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya prakarsa Jalur Sutra baru yang diinisiasi Tiongkok. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT One Belt One Road (OBOR) di Yangqi Lake International Conference Center, Beijing, Tiongkok, kemarin.

“Salah satu kerangka strategis dalam visi dan misi pemerintahan saya ialah wacana Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memiliki peran yang penting dan strategis.

Di hadapan 28 kepala negara/pemerintahan dan pemimpin organisasi internasional, Presiden menjelaskan kondisi terkini mengenai ­upaya Indonesia mewujudkan visi poros maritim dunia.

Jokowi juga mengajak para kepala negara bersama-sama memperlihatkan kepada dunia untuk mewujudkan Jalur Sutra. “Sebagaimana disampaikan Presiden Xi Jinping, visi kita akan terbangun satu per satu. Ada pepatah bahasa Inggris, Seeing is believing, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita benar-benar membangun visi kita secara konkret,” pungkasnya.

Di lain pihak, Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidatonya menyatakan bahwa Belt and Road terbuka untuk semua orang. “Dalam perkembangan dunia, saling bergantung dan banyak tantangan. Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah dunia sendirian.”

Sehari sebelumnya, dalam pertemuan bilateral Jokowi dengan Jinping, disepakati tiga kerja sama di antara kedua negara, yaitu realisasi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok pada 2017-2021, kerja sama ekonomi dan teknik, serta pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$4,498 miliar.

Setelah menghadiri KTT OBOR, kemarin, Jokowi beserta Ibu Negara Iriana terbang langsung ke Palu untuk menghadiri Kongres XIX PMII pada hari ini.