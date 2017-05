Kuba Terus Membuka Diri

HUBUNGAN diplomatik antara Indonesia dan Kuba sudah berlangsung selama 57 tahun. Namun harus diakui bahwa kerja sama kedua negara ini, terutama dalam bidang ekonomi, cenderung tidak mengalami perkembangan.

Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kuba untuk Indonesia HE Nirsia Castro Guevara saat menyampaikan presentasi bertajuk 'Cuba: present and future, a wide range of opportunities' di Pusat Kebudayaan Rusia, Jakarta, Selasa (16/5).

"Ini menjadi pekerjaan bersama ke depan bagaimana Indonesia dan Kuba harus meningkatkan hubungan bilateral, terutama dalam bidang ekonomi. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tentu bisa menjadi stimulus untuk Kuba. Demikian sebaliknya dari Kuba untuk Indonesia," kata Nistria.

Ia menambahkan, saat ini Kuba membuka lahan industri sebesar 420 hektare untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya itu, Kuba juga sangat memberikan perhatian pada persoalan pendidikan dan kesehatan. "Kalau kerja sama pendidikan kita sudah berjalan juga dengan beberapa pelajar dari Indonesia yang belajar di Kuba dalam bidang kedokteran. Ini kita bisa tingkatkan lagi," tambahnya.

Salah seorang penanggap yang sudah pernah mengunjungi Kuba, Hotman TC Simbolon menambahkan apa yang dipaparkan Duta Besar Kuba itu merupakan tanda bahwa mereka kini sangat membuka diri. "Bagi Indonesia ini adalah peluang. Bagaimana kita bisa membangun kerja sama dengan Kuba misalnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan," tutur Simbolon.

Ia mendambakan, kerja sama perdagangan dengan Kuba misalnya melalui ekspor tembakau dan kopi. "Ini peluang bagi Indonesia sebagai penghasil tembakau dan kopi," jelas Simbolon.

Selain ekonomi, Kuba juga memiliki daya tarik wisata. Dalam keterangannya Dubes Castro menjelaskan kekayaan alam laut Kuba yang menarik wisatawan dari seluruh dunia, termasuk budaya yang adalah perpaduan antara kebudayaan Spanyol dan Afrika. Salah satu seni tari yang terkenal misalnya adalah salsa dan balet klasik menjadi daya tarik tersendiri termasuk bagi para wisatawan. (OL-4)