Once Basuki tidak Mungkin Kabur

AKSI damai mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergulir di berbagai kota di Indonesia dan di negara-negara lain. Dalam menanggapi aksi damai yang terjadi di banyak tempat itu, musikus Once Mekel, 46, merasa wajar hal itu terjadi. "Bagus. Itu memang wajar. Ahok dipilih 42% orang. Itu jumlah yang besar. ketika dia dihukum melebihi tuntutan jaksa, pasti masyarakat bereaksi," kata Once saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (15/5).

Once cukup aktif menyimak dunia politik, terlebih dalam masa Pilkada DKI Jakarta lalu. Dia beberapa kali muncul dalam aktivitas para pendukung Ahok dan Djarot. Bagi Once, seharusnya hakim bersikap lebih bijak dalam menentukan langkah hukum yang harus dijalankan Ahok. "Ada alasan-alasan orang dipenjara begitu cepat, antara lain ditakutkan melarikan diri, akan mengulangi perbuatan, atau ada kemungkinan menghilangkan barang bukti. Ketika ada alasan di luar itu hakim seharusnya memberikan alasan (ke publik). Ahok gubernur, tidak mungkin kabur. Semua orang tahu muka dia," kata mantan vokalis grup musik Dewa itu. Once juga mengatakan akan terlibat dalam sebuah acara musik yang digelar untuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional. (MTVN/H-5)