Tim Paduan Suara SMA 15 Surabaya Harumkan Indonesia di Italia

TIM paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya, LibelsVoice, berhasil meraih juara umum pada dua kompetisi paduan suara tingkat internasional di Kota Catolica dan Florence, Italia, mengalahkan sejumlah tim paduan suara lain dari Benua Eropa, Asia, dan Amerika.

Setelah dua pekan berada di Italia, 50 anggota Libels Voice tiba di Terminal 2 Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (15/5) malam. Mereka disambut pihak sekolah dan para orangtua. Tim paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya itu sukses mengharumkan nama Indonesia setelah menjadi juara umum.

Penghargaan itu di antaranya kategori children and young choir dan masuk kategori grand prix, yakni 1st place and winner of category children and young choir with outstanding. Mereka juga mendapatkan gold diploma 3, grand champion of queen of adriatic sea choral festival and competition, serta good conductor.

Penampilan mereka di dua kota Italia tersebut berhasil mencuri hati para penonton dan juri, dan mengalahkan sejumlah peserta dari tiga benua. Mereka membawakan sejumlah lagu di antaranya Salve Regina, Stabatmater, Dendang Alam Khatulistiwa, Ummah Salih, Soleram, dan Janger.

LibelsVoice sempat terkendala masalah cuaca selama di Italia yang mempengaruhi kesehatan mereka. Namun, berkat latihan selama enam bulan dan semangat mengikuti kompetisi, mereka akhirnya meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia.

"Tentu kami sangat senang dan tidak menyangka dengan capaian luar biasa ini," kata Conductor Libels Voice, Achmad Yarziq Mubarak.

Kebanggaan Libels Voice tentu saja bisa ditiru dan dijadikan contoh kelompok paduan suara lainnya di Indonesia. Karena selain perjuangan waktu dan tenaga, dana untuk ke Italia juga dengan swadaya yang didapat dari bantuan orangtua murid.

Kepala SMA Negeri 15 Surabaya, Chairil Anwar, mengucapkan terima kasih kepada Libels Voice yang mengharumkan nama Indonesia dan khususnya sekolah. Chairil juga mengucapkan terima kasih pada dukungan orangtua sejak awal, baik untuk waktu, tenaga, dan materi.

"Sebelumnya kami pernah menang kompetisi di Praha, Republik Ceko dan Budapest, Hungaria. Semoga tahun mendatang kita bisa mendapatkan piala lebih banyak," kata Chairil.

Prestasi yang diperoleh Libels Voice ini diharapkan bisa memberi semangat khusus bagi kelompok paduan suara lainnya di Indonesia. Sehingga juga akan bisa tampil mewakili Indonesia dalam sejumlah even lomba atau kompetisi paduan suara tingkat internasional. (OL-2)