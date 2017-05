Tidak Ingin Bergantung pada Barca

REAL Madrid akhirnya bakal memainkan partai simpanan melawan Celta Vigo di Balaidos, dini hari WIB nanti. Pertandingan di masa krusial La Liga itu akan menjadi penentu nasib Los Blancos untuk menjadi tim terdepan dalam meraih gelar juara. Jika menang, el Real kembali akan memimpin tabel jelang partai penutup musim, akhir pekan nanti. Namun, jika kalah, mereka harus menggantungkan nasib kepada Barcelona karena saat ini Cristiano Ronaldo dkk kalah head to head dari sang rival asal Catalonia itu. Di Nou Camp, Barcelona menahan Real Madrid 1–1, sedangkan Lionel Messi dkk justru mempermalukan Real Madrid 2–3 di Santiago Bernabeu.

Kabar baiknya, calon tim tamu konsisten memenangi empat laga terakhir dan mencetak 16 gol meski konsentrasi mereka terbagi dengan Liga Champions. Kabar buruknya, para pemain pilar, seperti Gareth Bale, Pepe, dan Dani Carvajal, masih menepi akibat cedera. “Setiap hari kami semakin dekat dengan akhir musim, tetapi semuanya justru semakin rumit. Segalanya bisa terjadi, tetapi kami selalu berpikir positif dan akan memberikan segalanya hingga akhir,” ujar pelatih Madrid, Zinedine Zidane.

Perjumpaan kali ini merupakan laga yang sempat tertunda pada Februari lalu ketika Stadion Balaidos mengalami kerusakan parah akibat badai. Madrid memiliki tren positif atas Celta Vigo dengan memetik tiga kemenangan dan sekali imbang dalam lima pertemuan terakhir. Hanya, satu-satunya kekalahan skuat asal Santiago Bernabeu baru saja terjadi empat bulan lalu. El Real gagal menembus semifinal Copa del Rey setelah kalah agregat 3-4 dari tim berjuluk Los Celestes itu pada Januari lalu.

Pelatih Barcelona, Luis Enrique, juga sudah memperingatkan Los Merengues bahwa tim besutan Eduardo Berizzo itu bisa menghadirkan kejutan tak menyenangkan. Hal itu diutarakannya karena el Barca juga ditekuk tim itu pada Oktober lalu dengan skor 3-4 di Balaidos. “Jika kami bisa (kalah) di sana, tim mana pun juga bisa merasakan hal yang sama,” ujar Enrique.Di pertandingan terakhir pada 22 Mei, Blaugrana akan menjamu Eibar di Nou Camp, sedangkan Cristiano Ronaldo dkk melawat ke markas Malaga. Di atas kertas, Barca dan Madrid tidak akan mengalami kesulitan menekuk lawan masing-masing.

Pemain muda

Di Liga Primer, Manchester United akan memainkan laga ‘formalitas’ di kandang Southampton dalam laga ke-37 mereka. Bagi kedua tim, hasil pertandingan itu tidak akan berimbas apa pun di klasemen karena MU dipastikan finis di luar zona Eropa, sedangkan the Saints sudah aman di papan tengah. Untuk itu, pelatih ‘Setan Me­rah’ Jose Mourinho kemungkinan bakal menurunkan tim lapis keduanya. Kini the Special One terang-terangan memprioritaskan skuat untuk berlaga di final Liga Europa melawan Ajax, Kamis (25/5). “Yang terpenting bagi kami tidak ada pemain yang cedera dan setiap pemain mendapatkan haknya untuk unjuk gigi,” kata Mou.

Salah satu anak muda yang digadang-gadang bakal diberi kesempatan debut sejak kick-off ialah Scott McTominay. Pemain berusia 20 tahun itu sudah tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Arsenal dan kembali dibawa Mourinho dalam pertandingan kontra Tottenham Hotspur. (AFP/R-4)