Makan Sehat Cegah Penyakit Katastropik

PEMERINTAH berulang kali menyebutkan bahwa penyakit tidak menular berbiaya tinggi (katastropik) menjadi beban dalam program jaminan kesehatan masyarakat. Penyakit-penyakit itu, antara lain stroke, gagal ginjal, kanker, dan serangan jantung. Pengobatan penyakit-penyakit itu memang mahal. Akibatnya, BPJS Kesehatan selaku pelaksana program JKN terus mengalami defisit. Karena itu, menurut para ahli, langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit itu menjadi kuncinya.

“Salah satu langkah pencegahan yang diperlukan ialah menjalankan pola makan sehat bergizi seimbang sebab berbagai penelitian membuktikan banyak penyakit timbul akibat pola makan yang salah,” ujar Kepala Departemen Medik Ilmu Gizi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dr Fiastuti Witjaksono SpGK, pada diskusi bertajuk Nutrient Quotient: What is it and Why Does it Matter? yang digelar Nestle Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Ia menjelaskan, sebagian besar ­masyarakat Indonesia belum menerapkan pola makan sehat. Terbukti, Riset Kesehatan Dasar 2013 menyatakan bahwa 93,5% penduduk ­Indonesia berusia kurang 10 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. “Di tengah kesibukan kita, serta godaan aneka makanan yang bisa didapat dengan mudah, untuk makan sehat kita memang perlu effort,” katanya. (Nik/H-3)