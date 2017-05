BULOG Banyumas Gelar Operasi Pasar di 12 Titik

BULOG Banyumas, Jawa Tengah menggelar operasi pasar (OP) di 12 titik di 4 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. OP digelar untuk stabilisasi harga pangan di wilayah tersebut.

Humas BULOG Banyumas M Priyono mengungkapkan kalau pihaknya secara serentak menggelar OP tersebut. "Lokasinya beragam di antaranya di pasar, di depan gudang Bulog, serta kerja sama dengan TNI. Kebutuhan pokok yang dijual di antaranya adalah minyak goreng kemasan, beras, tepung, bawang merah dan gula pasir. Seluruh komoditas yang dijual harganya lebih rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran," ujar Priyono, Rabu (17/5).

Menurut Priyono, BULOG Banyumas menjual beras dengan harga Rp47,5 ribu per 5 kilogram (kg) atau Rp9.500 per kg untuk beras premium. Sedangkan minyak goreng Rp11 ribu per kg, tepung kemasan Rp7 ribu, bawang merah Rp28 ribu per kg.

"Sejauh ini, warga cukup antusias membeli karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran," katanya.

OP yang digelar oleh BULOG Banyumas sengaja dilakukan untuk stabilisasi harga pangan di pasaran. "Gelaran OP di pasar-pasar dan tempat lainnya tidak hanya berlangsung dalam sehari saja, melainkan bakal terus dilakukan," tambahnya. (OL-4)