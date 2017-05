Eva Celia Prioritaskan Karier Bermusik

PADA akhir tahun lalu, Eva Celia, 24, merilis album debut berjudul And so it Begins. Sesuai dengan judulnya, album itu ialah tanda pengembaraan Eva di jagat industri musik. Dengan status album debut, apa yang dicapai Eva dalam album itu ialah sesuatu yang melebihi ekspektasi. Apakah Eva akan menjaga konsistensi bermusik karena dia juga memiliki karier sebagai aktris?

"Saat ini fokus di musik, tetapi enggak menutup diri akan kesempatan-kesempatan yang akan memberikan pelajaran. Namun, prioritas sekarang memang di musik," jawab Eva, beberapa saat sebelum dirinya naik pentas dalam tur konser 3 Cerita 1 Ruang. Eva bersama Kunto Aji dan Jordy Waelauruw baru saja menyelesaikan tur enam kota bertajuk Intimate Tour 3 Cerita 1 Ruang.

Seri terakhir tur itu digelar di Teater Salihara, Jakarta Selatan, Selasa (16/5). Tur ini dimanfaatkan Eva untuk memperkenalkan sisi lainnya yang belum banyak diketahui publik. "Salah satu visi misi saya memperkenalkan sisi Eva yang lain. Banyak juga yang datang dan tahunya saya seperti itu. Namun, akhirnya tahu dan mereka menerima," kata Eva.