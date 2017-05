Warriors masih Tetap Superior

GOLDEN State Warriors sukses menjaga rekor tak terkalahkannya pada babak play-off NBA dengan melibas San Antonio Spurs 136-100 pada gim kedua final Wilayah Barat, Rabu (17/5). Berkat kemenangan itu, Warriors untuk sementara unggul agregat 2-0 dalam format best of seven. Saat bermain di kandang sendiri, Oracle Arena, Oakland, California, Warriors sukses memanfatkan dukungan penonton yang sebagian besar pendukung mereka. Bahkan berbeda dengan di gim pertama, Warriors kali ini menunjukkan determinasi sejak kuarter pertama.

Tim besutan Steve Kerr itu sama sekali tidak memberi kesempatan bagi tim tamu untuk mengambangkan permainan. Hasilnya, mereka menyapu bersih semua kuarter dengan 33-16, 39-28, 34-31, dan 30-25. "Tidak seperti pertandingan pertama, kami dapat melakukannya malam ini. Kami rasa performa mereka sedikit menurun, tetapi mereka masih berusaha sangat keras. Jadi kami tahu kami tidak bisa keluar dan bersantai dan berpikir mereka hanya akan mengatur permainan kami," ujar forward Draymond Green selepas laga.

Guard Stephen Curry kembali menjadi motor kemenangan Warriors dengan mencetak 29 poin, 7 rebound, 7 assist. Forward Kevin Durant turut berperan dengan mengemas 16 poin, sedangkan Green menambah dengan 13 poin, 9 rebound, dan 6 assist. Dari kubu Spurs, Jonathan Simmons menjadi pengumpul angka terbanyak kali ini dengan 22 poin.

Pemain cadang-an, Davis Bertans, menambah dengan 13 poin. Minimnya angka yang di-cetak para pemain Spurs pun membuat sang pelatih Gregg Popovich geram.

Menurut Popovich, timnya tak bisa berbuat banyak dan merasa kurang percaya diri. "Saya pikir (kelemahan) itu terlihat sangat kolektif buat saya. Saya tidak memikirkan, satu orang yang kurang percaya diri dan telah menularkannya pada orang lain atau hal seperti itu. Tapi sebagai sebuah kelompok, mereka membiarkan diri mereka sendiri terjatuh," ujar Popovich. Spurs berpeluang menyamakan kedudukan atau setidaknya memperkecil kekalahan lantaran akan bertindak sebagai tuan rumah pada gim ketiga dan keempat.