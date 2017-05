Djarot Usul Program Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Lewat DPRD

PELAKSANATUGAS Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar tim Sinkronisasi Anies-Sandi mengusulkan program lewat fraksi di DPRD DKI. Alasannya, DPRD DKI lah yang berhak menyusun anggaran dan program bersama dengan eksekutif.

"Karena di dalam penyusunan anggaran kami punya tim anggaran eksekutif. Kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada fraksi Gerindra, fraksi PKS, silakan lewat sana," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5).

Pimpinan DPRD DKI yang juga ketua tim sukses Anies-Sandi, Mohamad Taufik sebelumnya kekeuh ingin memasukkan program Anies-Sandi ke APBD DKI. Sejumlah isu pertemuan antara tim sinkronisasi dengan Djarot pun sudah dilontarkan.

Namun, hingga kini, Djarot mengaku belum punya waktu untuk bertemu tim sinkronisasi. "Saya masih sibuk fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan ya. Saya masih fokus ke situ," terang Djarot.

Keadaan terkini, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan Musrembang dan sedang menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) DKI 2017. Kemudian RKPD akan naik menjadi Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) sebelum disahkan menjadi APBD DKI.

Djarot menekankan yang berhak menyusun adalah eksektuif dan legislatif, bukan tim sinkronisasi. "Itu tolong nanti sampaikan kepada DPRD. Yang sekarang berhak, mempunyai hak untuk menyusun anggaran, hak budgeting adalah DPRD," tegas Djarot.

Adapun program yang ingin dimasukkan tim Anies-Sandi adalah KJP Plus, KJS Plus, program OK OCE dan Program Perumahan DP 0 Rupiah. "Logikanya, Jakarta kan dipimpin Anies-Sandi dari Oktober sampai Desember 2017, wajar kalau dimasukin sedikit-sedikit program prioritas," kata Taufik, kemarin.(OL-3)