Ikuti Eksibisi Jalur Sutra di Fuzhou, Artha Graha Promosikan Indonesia

SEBAGAI Ibukota Provinsi Fujian, Tiongkok, Fuzhou merupakan titik awal yang sangat penting dalam sejarah jalur sutra kemaritiman. Besarnya wilayah laut yang dimiliki oleh Fuzhou menjadikannya penghubung antarnegara di bagian Barat dan Timur, khususnya di bidang perdagangan.

Keunggulan geografis itu memainkan peranan penting dalam mewujudkan strategi Jalur Sutra Maritim Abad 21 yang diinisiasi Presiden Xi Jin Ping dalam meningkatkan kerja sama dengan entitas global.

Upaya peningkatan kerja sama internasional itu didukung pula oleh The Cross-strait Fair for Economy and Trade yang diselenggarakan Taiwan State Affairs Office of the State Council dan Fujian Provincial People’s Government, didukung oleh Ministry of Trade of PRC setiap tahunnya.

Mulai dihelat pada 1994, eksibisi yang menghadirkan institusi bisnis internasional ini terus berkembang hingga saat ini, baik dalam jumlah negara peserta di dalamnya sampai dengan jumlah investasi yang telah dihasilkan dari eksibisi ini.

Kini, The Cross-strait Fair for Economy and Trade merupakan instrumen yang sangat penting dalam memperkuat kerja sama Tiongkok dengan negara lain. Tahun ini, The 19th Cross-strait Fair for Economy and Trade akan kembali digelar di Fuzhou –Tiongkok pada 18–22 Mei 2017.

Eksibisi itu akan memanfaatkan lahan di Selat Fuzhou seluas 120 ribu m2, mempromosikan produk ekonomi, perdagangan, dan kemaritiman negara-negara yang dilewati Jalur Sutra.

Dari Tanah Air, Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli sudah menyatakan berpartisipasi untuk mempromosikan peluang bisnis yang dimiliki Indonesia sekaligus sebagai bentuk peran aktif mereka dalam mendukung hubungan dagang Indonesia-Tiongkok dalam kawasan ASEAN khususnya dan perdagangan global pada umumnya.

"Berbekal pengalaman dan lini bisnis multisektor yang dimiliki, Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok dan negara-negara yang dilewati Jalur Sutra," demikian tutup keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (18/5).