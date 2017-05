Anggun C Sasmi Galang Dana untuk Unicef

PEREMPUAN bersuara emas yang menjuarai World Music Award, Juri Asia’s Got Talent, Goodwill Ambassador United Nations, dan artis ikonis Indonesia, Anggun C Sasmi, 43, diundang superstar Amerika Serikat, Eva Longoria, untuk tampil di Paris pada sebuah acara amal. Acara itu digelar Eva Longoria Charity Organization, The Eva Longoria Foundation, yang membantu anak-anak di seluruh dunia melalui program-program Unicef.

“Saya langsung merespons positif permintaan dari Eva Longoria Foundation untuk tampil di acara charity ini. Eva Longoria ialah sosok manusia luar biasa. Ia menggunakan ketenaran dan bakat yang dimilikinya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ini tugas saya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting seperti anak-anak yang masih kekurangan. Acara berlangsung sangat sukses, berhasil mengumpulkan sejumlah dana besar untuk membantu program Unicef,” ujar Anggun. Dia saat ini merekam album terbaru berbahasa Inggris yang akan diluncurkan tahun ini. Single perdana dijadwalkan rilis pada musim panas atau gugur 2017. (RO/H-5)