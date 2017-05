James Corden Kembali Pandu Grammy 2018

JAMES Corden, 38, pemandu acara top dunia kembali didaulat menjadi pembawa acara ajang musik bergengsi Grammy Awards 2018. Grammy Awards ke-60 itu akan diadakan di Madison Square Garden, New York, 28 Januari 2018. Pemandu acara The Late Late Show itu pertama kali menjadi pembawa acara Grammy pada tahun ini, Februari lalu. Corden sukses membuat ajang tahunan itu terasa cair.

Neil Portnow, Presiden Recording Academy, mengaku akan terus melakukan eksperimen agar ajang itu semakin baik. "Saya berpikiran terbuka dan bersedia melakukan eksperimen, mengambil risiko, dan mencoba hal baru lainnya. Mencampur beberapa ide dan tidak tertebak," kata Portnow kepada Billboard. Corden menggantikan host lama Grammy, LL Cool J, yang telah memandu acara tersebut selama lima tahun berturut-turut. Pada ajang Grammy tahun ini, Adele menunjukkan kualitasnya dengan memboyong lima trofi, termasuk trofi dari kategori bergengsi, antara lain record of the year, song of the year, dan album of the year. (*/H-5)|