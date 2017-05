Tergoda Rempah-Rempah

RAGAM menu khas Nusantara siap menemani Anda berbuka puasa di Lagoon Cafe, The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Anda bisa mencicipi nasi kabsah, sup buntut, jajanan pasar yang menjadi andalan dalam menu Ramadan Warisan Tradisi.

Menu yang disediakan dalam bentuk buffet dan live cooking stations. Berbagai sajian dari makanan pembuka, hidangan utama, pelengkap, dan hidangan penutup mewakili berbagai daerah yang terdapat di Indonesia dapat dinikmati dengan harga Rp350 ribu nett per orang.

"Spesial kita ada nasi kabsah atau kebuli. Ada nasi kabsah kambing dan juga ayam. Ini daging kambingnya impor, saya jamin tidak bau dan tidak keras," jelas Chef The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Eric Kusnadi, Senin (21/4).

Rasa nasi kabsah kambingnya memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan beragam bumbu rempah yang pas. Daging kambingnya lembut dengan bumbu-bumbu yang sudah menyerap ke dalam dagingnya.

"Untuk nasi kabsahnya saya menggunakan rempah-rempah India yang dikenal dengan Garam Masala. Jadi ada cengkih, kapulaga dan lain-lain sekitar 7-9 macam rempah-rempah," imbuhnya.

Menu andalan lainnya, sup buntut yang memiliki cita rasa gurih dan bertekstur lembut untuk dagingnya. Sayur-sayuran yang digunakan sebagai pelengkap ada wortel dan kentang juga memiliki tingkat kematangan yang pas.

Sajian lainnya yang bisa dinikmati seperti aneka gorengan, kolak pisang dan ubi, botok ayam jamur, selada padang, asinan bogor, dan es campur bisa dinikmati selama Ramadan.

"Masakan khas Indonesia, seperti yang kita ketahui memiliki cita rasa yang sangat kaya rempah dan bumbu sehingga sangat cocok untuk disantap setelah seharian berpuasa. Kami juga senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu seperti menyediakan paket kamar termasuk sahur serta gratis takjil dan tentunya musala yang nyaman untuk melaksanakan ibadah salat berjemaah sehingga tamu dapat menjalankan ibadah puasa selama Ramadan dengan tenang dan khusyuk," jelas I Nyoman Sarya, Vice President Operations of Singgasana Hotel & Resorts, pada kesempatan tersebut.

Selain penawaran paket berbuka puasa, The Sultan Hotel and Residence Jakarta menyediakan paket meeting sudah termasuk pemakaian ruang meeting dan fasilitasnya, gratis takjil dan menu istimewa berbuka puasa mulai Rp280 ribu nett per orang untuk take away dan Rp395 ribu nett untuk dine in.