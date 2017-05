Mata Najwa Terpilih lagi TV Program of The Year

ACARA talkshow 'Mata Najwa' yang dipandu Najwa Shihab terpilih menjadi TV Program of The Year 2017.

Program televisi ini menyisihkan empat nominator lainnya, yakni 'Kick Andy' yang juga merupakan program besutan Metro TV, 'Hitam Putih', 'On The Spot', dan 'My Trip My Adventure' di ajang Indonesia Choice Awards (ICA) 2017.

Indonesian Choice Awards 2017 digelar pada acara puncak perayaan ulang tahun Net TV di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/5).

Ada 13 kategori dengan 64 kategori di ICA 2017 di perayaan ulang tahun NET yang bertajuk 'NET. 4.0 Presents Indonesian Choice Awards 2017'.

"Allhamdulilah. Terimakasih banyak. Penghargaan dan pengakuan yang datang dari pemirsa, datangnya selalu berbeda. Apakah itu musik, film, album, tujuannya sama. Bagaimana membawa dampak dan pengaruh buat orang banyak. Superistimewa, superistimewa," kata Najwa yang hadir langsung menerima penghargaan yang kedua kalinya untuk program sama.

Sebelumnya, program Mata Najwa pun sempat menjadi jawara di acara serupa. Dia mengatakan, semoga karya dan penghargaan tersebut bisa jadi pengingat.

"Penghargaan dan karya ini jadi pengingat apa pun, kapan pun. Selalu membawa kebaikan. Bangga bisa menerima ini dari Net TV," kata Najwa.

Untuk pertama kalinya disiarkan 25 November 2009, program ini tayang setiap Rabu pukul 20.00 WIB. Program yang selalu konsisten dengan topik-topik menarik itu mendapat polling terbanyak dan mengalahkan empat program dari stasiun TV lain.

Program Mata Najwa ini dalam setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber yang terbaik. Tamu-tamu istimewa yang hadir mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kabinet, hingga pejabat publik, dan sejumlah tokoh besar.

Sementara itu, beberapa kategori dimenangkan orang atau muka lama. Seperti penyanyi Tulus, dua kategori disabetnya.

Tulus dengan 'Monokrom'-nya menjadi jawara di kategori Album of The Year mengalahkan Raisa dengan 'Hand Made', RAN dengan 'RAN Eva Celia (And So It Begins)', dan Slank dengan 'Palalopeyank'.

Tulus yang absen karena sedang berada di luar kota itu juga menjadi Song of The Years. Dia menyisihkan penyanyi kawakan Armand Maulana, Ari Lasso, penyanyi muda pendatang baru Rizky Fabian dan Monifo Gascaro.

"Terima kasih. Tahun ini dapat lagi pengahargaan. Terima kasih dukungannya. Piala ini tidak hanya untuk saya, tapi untuk yang berkreasi," katanya melalui tayangan video. (OL-2)