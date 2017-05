Warriors Selangkah Menuju Hattrick

GOLDEN State Warriors memperbesar peluang melaju ke grand final NBA untuk ketiga kali secara beruntun. Kesuksesan itu didapat Kevin Durant dkk setelah menundukkan San Antonio Spurs 120-108 pada gim ketiga final Wilayah Barat, kemarin.

Berkat kemenangan itu, Warriors kini untuk sementara unggul 3-0 dalam the best of seven series. Itu artinya mereka tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi kampiun Wilayah Barat.

Forward Kevin Durant kali ini menjadi motor kemenangan Warriors. Dalam duel di AT&T Centre tersebut, Durant tidak hanya mengoleksi poin terbanyak bagi Warriors, tetapi juga membuat double-double dengan 33 poin dan 10 rebound.

Guard Stephen Curry tidak mau kalah dengan menyumbang 21 poin yang 9 poin di antaranya berasal dari lemparan tiga angka. Sementara itu, Klay Thompson dan JaVale McGee berturut-turut menyumbang 17 dan 16 poin.

“Kami berhasil melakukan pekerjaan yang baik untuk mengantisipasi upaya Spurs yang ingin mencuri kemenangan,” kata Durant.

Meski bermain di kandang sendiri, Spurs yang masih tampil tanpa Kawhi Leonard yang mengalami cedera engkel memang tampak kesulitan menyaingi kekuatan Warriors. Praktis, mereka hanya memberikan perlawanan pada kuarter pertama dengan memimpin 33-29. Setelah itu, di tiga kuarter selanjutnya, mereka menjadi bulan-bulanan tim tamu.

“Mereka (Warriors) tampil luar biasa. Setiap para pemain kami bergerak, mereka seperti menghadapi empat pemain bintang,” ujar pelatih Spurs, Gregg Popovich.

“Kami harus berjuang dengan pemain yang ada. Tanpa Kawhi, kami masih harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas Warriors yang menjadi tim terbaik di liga ini,” timpal guard kawakan Spurs, Manu Ginobili.

Sejatinya Spurs masih punya sedikit harapan karena mereka masih akan bertindak sebagai tuan rumah di gim keempat, besok. Masalahnya ialah belum ada dalam sejarah NBA sebuah tim yang sudah tertinggal 0-3 di play-off bisa menang. (AFP/AP/Beo/R-3)