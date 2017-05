The Reds Lolos ke Liga Champions di Anfield

LIVERPOOL akhirnya berhasil finis di posisi keempat Liga Primer Inggris 2016-2017 setelah menang telak dari Middlesbrough 3-0 di partai terakhir yang berlangsung di Anfield pada Minggu (21/5) malam. Kepastian tersebut sekaligus memastikan The Reds sebagai tim terakhir yang lolos ke Liga Champions musim depan melalui jalur liga.

Torehan 76 poin yang sukses mereka kumpulkan dalam total 38 pertandingan Liga Primer menghantarkan The Reds ke Liga Champions pertama mereka sejak 2014-2015 lalu. Georginio Wijnaldum pun menjadi pencetak gol pertama bagi Si Merah pada menit 51, sebelum berhasil digandakan Philippe Coutinho di menit 51 dan disempurnakan Adam Lallana lima menit setelahnya.

Kemenangan ini terang membuat, juru taktik Si Merah, Jurgen Klopp bernapas lega setelah dalam beberapa laga terakhir selalu mendapat ancaman dari Arsenal yang menempel ketat di belakang mereka. Skuat Meriam London pun kini tertinggal di peringkat lima dengan selisih satu poin.

"Kami memiliki pertandingan yang lebih besar meskipun ini masih merupakan pertandingan di liga, kami memiliki tekanan ini tetapi kami adalah Liverpool dan harus memberikan yang terbaik," ujar Klopp.

"Setiap orang tahu dimana kami kehilangan poin tetapi kami akan berkembang, sebuah klub seperti Liverpool butuh berada di Liga Champions. Saya bangga dengan anak-anak saya karena kami telah bekerja sangat keras, kami dekat bersama-sama dan kami harus terus membangun bersama-sama," lanjutnya.

Selain Si Merah, tim lain yang memastikan diri lolos kualifikasi Liga Champions adalah Manchester City. Berkat kemenangan telak 5-0 yang mereka dapatkan atas Watford di waktu yang sama dengan The Reds, The Citizens berhasil menyelesaikan Liga di posisi ketiga dengan koleksi 78 poin.

Keberhasilan The Reds dan The Citizens pun menyusul dua tim pendahulu mereka yang lolos ke Liga Champions. Mereka adalah Chelsea yang keluar sebagai juara Liga Primer Inggris musim ini dengan mengumpulkan poin tertinggi sebanyak 93 poin dan Tottenham Hotspur yang menjadi runner up dengan capaian 86 poin.

Sementara itu, Manchester United berpeluang menjadi tim Liga Primer terakhir yang mengisi slot duel para juara di Liga Champions. Pertandingan krusial di final Liga Eropa melawan Ajax pada Kamis (25/5) mendatang akan menjadi penentu masa depan tim besutan Jose Mourinho tersebut.

Jika Setan Merah sukses mengalahkan Ajax maka otomatis tim Mou akan lolos ke liga para juara tersebut musim depan. Namun sebaliknya, Zlatan Ibrahimovic dkk hanya bisa bertarung di tingkat Liga Eropa jika mereka gagal menaklukkan tim asal Negeri Kincir Angin, Belanda tersebut.

Di sisi lain, kemenangan 3-1 atas Everton tidak lantas membuat Arsenal berhasil mengunci posisi di Liga Champions. Tim besutan Arsene Wenger tersebut gagal berpartisipasi pada musim depan akibat finis di posisi kelima Liga Primer dengan torehan 75 poin.

Akibatnya, Rekor 19 tahun tanpa absen di Liga Champions pun akhirnya harus terputus terhitung sejak era 1997/1998. Dengan demikian, untuk musim depan, Meriam London hanya dapat berpartisipasi di Liga Eropa.

"Rasanya menjengkelkan tetapi kami memiliki sebuah mantra selama menjalani musim yang sulit ini dan ini juga sangat sulit bagi saya dalam situasi personal saya. Kami bermain di lingkungan yang ramah, pemain dapat kembali kuat dalam dua bulan terakhir dan saya sangat bangga mereka dapat melakukannya," pungkas Wenger. (OL-3)