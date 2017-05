Pence Pidato, Mahasiswa Walk Out

PULUHAN mahasiswa di Notre Dame University di Indiana, Amerika Serikat (AS), Minggu (21/5) waktu setempat, memprotes kebijakan Gedung Putih dengan cara melakukan aksi walk out saat Wakil Presiden AS Mike Pence berpidato dalam upacara wisuda di universitas itu.

Para wisudawan yang mengenakan jubah dan toga bersama sekitar 2.000 rekan mereka berdiri dan tanpa bersuara meninggalkan stadion sepak bola tempat acara wisuda itu digelar saat Pence memulai pidatonya.

Dalam pidatonya, Pence mengkritik kekakuan politik di kampus di 'Negeri Paman Sam' itu.

Menurut Wakil Presiden Donald Trump itu, terlalu banyak kampus di berbagai penjuru AS kini memberlakukan aturan dalam berpidato, zona aman, menekan suara keras, dan memberikan sanksi administrasi bagi mahasiswa yang berbeda secara politik.

"Akibatnya, tidak ada kebebasan berbicara di kampus," ungkap Pence.

"Praktik umum ini menyebabkan kehancuran dalam dunia pendidikan dan bertentangan dengan tradisi AS," imbuhnya.

Aksi protes yang dilakukan para wisudawan dan mahasiswa Notre Dame University itu digelar seiring kontroversi terkait dengan kebebasan berpendapat di kampus-kampus AS pascaterpilihnya Trump sebagai presiden pada November lalu.

Sejak saat itu, mahasiswa kerap menolak kehadiran pembicara dari kelompok konservatif.

Bahkan, sejumlah kampus membatalkan agenda acara dengan kehadiran pembicara konservatif.