RAPBD 2018 Full Program Anies-Sandi

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan RAPBD DKI 2018 akan berisi program-program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Akan ada sejumlah perubahan program di APBD DKI 2018, full program gubernur terpilih 2018 murni Pak Anies-Sandi,” kata Saefullah di Balai Kota, Senin (22/5).

Hal itu disampaikannya seusai mengikuti pertemuan tertutup antara Pemprov DKI dan tim Sinkronisasi yang dibentuk Anies-Sandiaga. Pertemuan yang digelar di Gedung G Lantai II Balai Kota DKI Jakarta itu tak diikuti Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Saefullah menerangkan ada beberapa program unggul­an Anies-Sandi yang bakal dimasukkan ke RAPBD DKI 2018. Di antaranya ialah kartu Jakarta pintar (KJP) plus, kartu Jakarta sehat (KJS) plus, One Kecamatan One Centre fo Entrepreneurship (OK OCE), dan pembelian rumah tanpa down payment.

Program-program itu, kata Saefullah, merupakan pengembangan dari program yang selama ini sudah dijalankan Basuki-Djarot. Contohnya KJP plus, di program Anies-Sandi usia penerima KJP plus diperpanjang.

“Apakah pesertanya yang bertambah atau keterjangkauannya yang ditambah atau usianya, katanya 6 tahun sampai 21 tahun, ini masih dibicarakan,” jelas dia. Saat ditemui di kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku bakal segera berkoordinasi dengan Anies-Sandiaga.

“Kami akan berkoordinasi langsung dengan Pak Anies dan Pak Sandi,” kata Djarot. Ia mengaku sudah menerima surat yang berisi permohonan audiensi dari Anies-Sandi. “Tentu saja audiensi atau silaturahim kita terima,” ujar Djarot.

Ia menambahkan sudah membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2017 tentang Penyusun­an Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018. Aturan itu, memungkinkan Anies-Sandi ikut memberikan masukan dalam pembuat­an rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD).

“Permendagri memungkin kan untuk mereka masukkan untuk RPJMD 2018,” terang dia. (MTVN/Aya/J-1)