Najwa Shihab: Karya Membawa Kebaikan

TALK SHOW Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab, 39, meraih kemenangan dalam kategori TV Program of The Year 2017 di ajang Indonesia Choice Awards 2017 yang digelar Net TV.

Program TV itu menyisihkan empat nomine lain, yakni Kick Andy yang juga merupakan program besutan Metro TV, Hitam Putih, On The Spot, dan My Trip My Adventure.

Indonesian Choice Awards (ICA) 2017 digelar sekaligus di acara puncak perayaan ulang tahun ke-4 Net TV dan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/5) malam.

Terdapat 13 kategori dengan 64 nomine di ICA 2017 di perayaan ulang tahun Net TV yang bertajuk NET 4.0 Presents Indonesian Choice Awards 2017.

Ke-64 nomine itu dipilih pemirsa dengan mekanisme pemilihan melalui Twitter.

"Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Penghargaan dan pengakuan yang datang dari pemirsa, datangnya selalu berbeda. Apakah itu musik, film, album, tujuannya sama. Bagaimana membawa dampak dan pengaruh buat orang banyak. Superistimewa, superistimewa," kata Najwa yang hadir langsung menerima penghargaan untuk kali kedua melalui program sama.

Sebelumnya, program Mata Najwa pun sempat menjadi juara di acara yang serupa.

Dia mengatakan dan berharap karya dan penghargaan tersebut bisa jadi pengingat.

"Penghargaan dan karya ini jadi pengingat apa pun, kapan pun. Selalu membawa kebaikan. Bangga bisa menerima ini dari Net TV," kata Nana--sapaan Najwa.

Wishnutama Kusubandio, CEO of Net TV, mengatakan Indonesian Choice Award 2017 merupakan komitmen pihaknya untuk memberikan penghargaan terhadap para seniman di dunia hiburan yang telah bekerja keras untuk memenangi hati masyarakat Indonesia.

"Ini juga sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung bintang favorit mereka melalui media sosial. Pemilihan pemenang penghargaan ini mutlak pilihan masyarakat tanpa campur tangan dari Net maupun komite pemilihan sehingga yang terpilih nantinya yang paling disukai masyarakat," kata Wishnutama.

Tahun kedelapan

Program Mata Najwa untuk pertama kalinya disiarkan pada 25 November 2009 sehingga kini memasuki tahun kedelapan.

Program itu secara konsisten tayang setiap Rabu pukul 20.00 WIB di Metro TV.

Program yang dipandu Nana dan dikenal selalu konsisten dengan topik-topik menarik itu mendapat polling terbanyak dan mengalahkan empat program dari stasiun televisi lain.

Sekadar diketahui, Mata Najwa dalam setiap episode selalu menghadirkan narasumber yang terbaik.

Tamu-tamu penting istimewa yang hadir mulai Presiden dan Wakil Presiden RI, menteri kabinet, pejabat publik, sejumlah tokoh besar masyarakat, hingga penghibur. (H-5)