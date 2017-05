Anies-Sandi Upayakan Penerima KJP Dapat KIP Sekaligus

TIM Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengupayakan untuk memenuhi semua janji kampanye, termasuk menerbitkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Salah satu perbedaan KJP Plus dengan KJP sebelumnya, yakni KJP Plus merupakan gabungan manfaat dari KJP dan KIP.

Menurut Juru Bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak saat ini gabungan manfaat antara KJP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu masih diselaraskan dengan koordinasi antara tim sinkronisasi Anies-Sandi dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah pemberitaan yang selama beredar bahwa Anies-Sandi membatalkan janji kampanye berupa penggabungan KJP dan KIP.

"Tidak benar apabila Anies-Sandi membatalkan janji kampanyenya, mereka sangat konsisten menjalankan janji kampanye, termasuk KJP Plus," jelas Naufal saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/5).

Mengenai kebijakan KJP Plus, Naufal mengkonfirmasi bahwa konsep penggabungan manfaat dari KJP dan KIP tetap dirasakan penerima KJP Plus. Anies-Sandi ingin KIP berjalan di Jakarta.

Naufal mengatakan, kesimpulan pembatalan belum ada. Sebab, tim sinkronisasi masih membahas dan menyelaraskan agar realisasi program KJP Plus berjalan dengan lancar.

"Proses sinkronisasi ini adalah merumuskan awal bagaimana desain implementasi keduanya dapat berjalan secara sinkron," tegasnya.(OL-3)