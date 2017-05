JD.ID Berkolaborasi dengan Olla Ramlan

JD.ID, sebuah perusahaan e-commerce yang terafiliasi dengan toko daring (online) terbesar di Asia, JD.com berkolaborasi dengan aktris, model, presenter, dan selebriti tanah air Olla Ramlan dengan memperkenalkan kehadiran brand lipstik 'OLLA by Olla Ramlan' yang dijual secara eksklusif di JD.ID (http://jd.id).

Produk lipstik OLLA by Olla Ramlan ini menjadi signature brand beauty JD.ID yang diperuntukkan untuk wanita modern, urban dan aktif di segala suasana dan kesempatan.

"Bibir menjadi salah satu pesona kecantikan wanita sejak jaman dulu, merupakan simbol kecantikan yang melekat pada seorang wanita dan juga menjadi pusat perhatian. Pemilihan kosmetik yang tepat pada bibir saja sudah bisa mengubah penampilan kita secara keseluruhan. Jadi, beauty at all times itu tidak sulit, kuncinya ada di bibir. Itu juga sebabnya aku memutuskan untuk meluncurkan produk lipstik terlebih dahulu." ujar Olla Ramlan dalam keterangan resmi, Rabu (24/5).

Lipstik OLLA by Olla Ramlan merupakan matte liquid lipstick dan memiliki 5 pilihan warna: Velvet Red, Rose Brown, Seductive Nude, Candy Blush, dan Chiffon Pink. Warnanya bisa disesuaikan dengan beragam jenis warna kulit.

Menurut Olla, JD.ID merupakan toko daring online yang terpercaya, memiliki layanan pelanggan yang terbaik, berorientasi kepada pelanggan. Kategori beauty di JD.ID sudah berkembang sangat pesat sejak diluncurkan pada Oktober 2016.

"Tampilan JD.ID itu menarik, cara pembeliannya juga mudah dan metode pembayaran beragam. Selain itu, segmen market JD.ID juga menyasar kaum urban menengah ke atas sesuai dengan brand OLLA. Semoga hal ini bisa membantu penggemar lipstik dalam membeli produk lipstik aku," lanjut Olla lagi.

JD.ID juga gencar membangun jaringan warehouse yang menyebar di seluruh Indonesia (Cimanggis, Surabaya,dan Pontianak). Hal ini

membuat Olla semakin yakin produk-produknya akan menjangkau lebih banyak konsumen secara darin. Karakter JD.ID dinilai cocok dengan brand OLLA yang vibrant, anggun, dan elegan, sesuai juga dengan warna-warna lipstik OLLA by Olla Ramlan. Kolaborasi ini menjadi pembuka jalan bagi produk dan brand dari Olla Ramlan lainnya yang akan dijual via JD.ID di waktu mendatang.

"JD.ID percaya bahwa bahwa beauty comes at all times. Kontribusi dari kategori ini sendiri kian signifikan buat perusahaan. Kami targetkan hingga akhir tahun bisa tumbuh di atas 30% sehingga lebih banyak wanita Indonesia yang bisa menikmati kemudahan menjadi cantik

bersama JD.ID," ujar Head of Merchandiser kategori Beauty JD.ID Arief Nuary.

Menurut Arief, cergabungnya lipstik OLLA by Olla Ramlan ini menambah lengkap katalog varian Beauty di JD.ID yang akan memperkuat posisi perusahaan dan kategori ini sebagai tujuan baru serba-serbi kecantikan di ranah daring.

Sebagai the new online beauty destination, lanjut Arief, JD.ID saat ini menjual beragam jenis produk kecantikan mulai dari premium skin care, regular skin care, make up & perfume, hair care, body care, sampai alat kecantikan. Untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan agar bisa tampil menarik kapanpun, JD.ID selalu menambah ragam pilihan produk kecantikannya. (OL-6)