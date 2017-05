Cuitan Viral tentang Rihanna dan Lupita Nyong'o akan Dijadikan Film

Premis cerita tentang foto Rihanna dan Lupita Nyong'o sempat jadi cuitan viral di media sosial pada April lalu dan diusulkan banyak netizen untuk dijadikan film. Netflix akhirnya membeli hak produksi atas proyek film cerita ini.

Seperti diberitakan Entertainment Weekly, Rihanna dan Lupita menawarkan proyek film meme tersebut dalam program pasar film di Festival Film Cannes. Setelah pelelangan sengit, Netflix akhirnya mendapatkan hak produksi.

Pada 18 April 2017, sebuah cuitan Twitter dari akun @1800SADGAL tersebar di internet. Dalam cuitan, ada foto kedua selebrita ini, yang sedang duduk dalam acara Miu Miu fashion show tahun 2014, disertai cerita rekaan mengenai apa yang kira-kira sedang mereka lakukan.

" Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans" https://t.co/PhWs1xd3nj

"Rihanna tampak seperti hendak memperdaya pria kulit putih kaya dan Lupita adalah pakar komputer sahabatnya yang membantu menyiapkan rencana," tulis akun Twitter @1800SADGAL.

Foto dan ide cerita ini sebenarnya berasal dari sebuah pos laman Tumblr milik elizabitchtaylor pada 5 Juli 2014. Namun sebaran di Twitter yang kemudian membuat ide mendapat dukungan lebih banyak pihak, termasuk kedua selebritas di foto beserta kreator film yang siap mengerjakan proyek.

"They look like they’re in a heist movie with Rihanna as the tough-as-nails leader/master thief and Lupita as the genius computer hacker"

Setelah cuitan direspons banyak netizen, dua hari kemudian Lupita menyambut baik ide ini dan menanyakan kepada Rihanna. Tiga hari berikutnya, Rihanna bergabung. Tak berapa lama, penulis naskah Issa Rae dan sutradara Ava DuVernay menyanggupi tawaran tersebut.

Netflix, dilansir dari EW, menjadwalkan perilisan film untuk 2018. Waktu ini menyesuaikan jadwal Ava yang juga sedang menyiapkan film adaptasi A Wrinkle A Time yang rilis pada tahun sama. (MTVN/OL-7)