Ingin Menurunkan Berat Badan? Coba Deh, Makan Oat!

OAT merupakan makanan yang sehat karena kaya nutrisi dan serat. Untuk mereka yang sedang menurunkan berat badan, menyantap oat sangat membantu.

Jika rutin mengonsumsi oat yang diiringi pola makan sehat dan olahraga, dalam beberapa minggu, maka berat badan akan turun. Namun, Anda harus memerhatikan cara menyantap oat. Bila ingin berat badan turun, jangan tambahkan oat dengan aneka topping yang tinggi gula dan lemak.

Dikutip Livestrong, berikut ini panduan menyantap oat untuk menurunkan berat badan.

1. Hindari oat instan yang tinggi gula

Terlepas dari tekstur oat yang Anda pilih, sebaiknya memilih oat tanpa bumbu tambahan. Oat instan dalam kemasan yang memiliki rasa manis, biasanya disertai gula sehingga kalori yang masuk ke tubuh menjadi berlebihan.

2. Pilih topping kaya serat

Menurut penelitian yang dilakukan University of Massachusetts Medical School, serat membantu Anda tetap kenyang sehingga Anda cenderung tidak makan berlebihan. Menambahkan lebih banyak topping kaya serat ke dalam makanan, akan membantu menurunkan berat badan. Topping kaya serat di antaranya blueberry, raspberry, blackberry, atau stroberi yang hanya 25 hingga 40 kalori per setengah cangkir.

3. Hindari pemanis buatan

Sebaiknya hindari pemanis seperti sirup maple dan madu karena mengandung sedikit gizi. Jika ingin mendapatkan rasa manis alami sebaiknya tambahkan sesendok saus apel bebas gula, pisang, atau madu. Hindari selai kacang meskipun menawarkan manfaat nutrisi, karena ia mengandung lemak.

4. Bereksperimen dengan rempah

Agar tidak bosan dengan variasi oat yang Anda santap setiap hari, cobalah mencampurnya dengan susu almond tanpa pemanis, buah pisang, dan kayu manis. Bereksperimenlah dengan rempah-rempah yang berbeda untuk mendapatkan lebih banyak rasa. Atau bisa juga aduk putih telur ke dalam semangkuk oat, kemudian tambahkan topping favorit Anda.

Selain cara tersebut, ada alternatif menikmati oat yang simple dan praktis. Sediakan selalu Fitbar untuk Anda konsumsi di mana pun dan kapan pun.

Kandungan oat, whole wheat, dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut, yakni melunakkan tinja sehingga mempelancar BAB. Serat larut juga mengatur kadar gula darah, dan mencegah sakit jantung dengan menurunkan kolesterol. Manfaat lainnya adalah meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Serat larut membuat rasa kenyang lebih lama, yang akan membantu Anda dalam menjaga berat badan.

Tak cuma rasanya yang enak, yaitu rasa chocolate, fruits (dengan kismis asli) dan nuts, Fitbar juga rendah kalori yaitu hanya 90 kkal/saji, sehingga tak perlu khawatir berat badan akan naik.

Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat, serta gandum yang dapat menjaga kesehatan saluran cerna dan kesehatan jantung, kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mau ngemil sehat tanpa ribet? Choose Fitbar, snacking with no worry! (MTVN/OL-7)