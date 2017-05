Cegah Mengantuk Saat Puasa dengan Asupan Buah Kiwi

Salah satu kendala yang sering dialami ketika berpuasa adalah perasaan mengantuk, mudah lelah, dan haus. Mengonsumsi makanan tepat saaat sahur adalah kunci untuk menghindari masalah tersebut.

Ahli Gizi Dr Fiastuti Witjaksono menyarankan makan buah kiwi agar tubuh tetap bugar saat berpuasa. Ia menjelaskan, buah kiwi tinggi nutrisi, bukan kalori. Rendah glisemik, buah kiwi akan mempertahankan gula darah normal agar Anda tidak mudah merasa lemas dan mengantuk sepanjang hari.

"Buah yang tumbuh subur di New Zealand ini juga tinggi serat, sehingga Anda akan merasa kenyang lebih lama," ujarnya dalam edukasi kesehatan yang berlangsung di Veranda Hotel, Selasa (23/5/2017).

Saat berpuasa, terkadang gangguan kesehatan mulut seperti sariawan juga tak bisa dihindari. Pemilihan kiwi sebagai asupan wajib sehari-hari adalah hal yang tepat.

Seperti diketahui, kandungan vitamin C dalam buah kiwi termasuk paling tinggi dibandingkan buah-buahan lain. Kiwi memiliki kandungan vitamin C sebesar 85,1mg/100gr hingga 161.3mg/100gr bergantung dari variannya.

Sedangkan jeruk yang terkenal kaya vitamin C hanya memiliki kandungan vitamin C sebesar 53,2mg/100gr, dan apel hanya mengandung vitamin C 5,6mg/100gr. Itu artinya kiwi memiliki kandungan vitamin C tiga kali lipat dari jeruk dan sepuluh kali lebih tinggi dari apel.

Vitamin C memang sangat penting perannya untuk tubuh kita sebagai antioksidan dan membantu pembentukan kolagen. National Institute of Health menyebutkan, kebutuhan vitamin C dalam keadaan tubuh normal adalah 75mg/hari, untuk wanita hamil 85mg/hari, dan wanita menyusui 120mg/hari. Kebutuhan itu masih dapat terpenuhi dengan konsumsi buah-buahan dalam porsi normal, atau cukup dengan satu sampai dua buah kiwi per hari.

Varian Kiwi yang memiliki kandungan nutrisi dan vitamin C paling tinggi adalah SunGold yang dikembangkan oleh perusahaan Zespri. Kiwi jenis ini tumbuh subur di New Zealand dan telah diekspor ke seluruh dunia.

Selain kaya akan vitamin C, kiwi varian SunGold dari Zespri juga kaya akan serat, potasium, asam folat, dan vitamin E. Nutrisi tambahan tersebut tentu dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat dan bugar. (mtvn/OL-7)