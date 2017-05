PrayForJakarta Puncaki Trending Topic Tanah Air

INDSIDEN bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, paling banyak jadi perbincangan netizen di linimasa twitter. Tanda pagar #PrayForJakarta memuncaki trending topic twitter Indonesia

Pagi ini, Kamis (25/5), tanda pagar #PrayForJakarta menghiasi linimasa twitter. Tanda pagar itu mengekor ucapan-ucapan belasungkawa sekaligus kutukan terhadap insiden bom di Kampung Melayu.

Ramai cicitan, bukan hanya dari netizen Tanah Air, tapi juga dari luar negeri. Selain kecaman dan kutukan, ada juga kicauan yang coba menguatkan.

"Terrorism has no religion. Please stay safe everyone. #PrayForJakarta," kicau Viviyona Apriani melalui akunnya @Yona_JKT48.

"Kami tidak takut. #PrayforJakarta #PrayforIndonesia," cicit @ceschafergal.

Selain tanda pagar #PrayForJakarta, kata kunci Kampung Melayu, juga jadi paling banyak diperbincangkan di linimasa. Tercatat pagi ini sekitar 97 ribu tweets lebih netizen berkicau tentang Kampung Melayu.

Dua bom bunuh diri meledak di areal Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam. Sebanyak 15 orang jadi korban, lima di antaranya tewas. Tiga orang yang tewas merupakan anggota Polri, dua lainnya, warga sipil yang diduga sebagai pelaku.

Polisi memastikan, bom yang digunakan pelaku adalah bom panci rakitan. Bom panci diisi dengan paku dan gotri. Pelaku diduga membawa bom panci itu dengan ransel. (MTVN/OL-6)