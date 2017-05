Lebih dari 23 Juta Penduduk AS Terancam di Bawah AHCA

KANTOR Anggaran Kongres (COB) Amerika Serikat (AS) mengatakan Undang-Undang Layanan Kesehatan yang diajukan Presiden AS, Donald Trump, American Health Care Act (AHCA) akan mengakibatkan lebih dari 23 juta warga AS tidak tercover asuransi pada 2026.

Angka tersebut hanya berkurang sedikit dari sekitar 24 juta orang yang mungkin akan kehilangan atau membatalkan asuransi berdasarkan UU sebelumnya yang juga didukung oleh Trump.

"Kenaikan jumlah orang yang tidak dicover asuransi relatif terhadap jumlah yang diproyeksikan berdasarkan UU saat ini akan mencapai 19 juta pada 2020 dan 23 juta pada 2026," ujar COB dalam sebuah laporan.

Menurut COB, UU yang sudah setujui DPR AS ini akan mengurangi defisit Federal sekitar US$ 119 miliar, US$ 32 miliar lebih sedikit dari perkiraan penghematan UU versi sebelumnya.

Ini terjadi karena para pemimpin DPR menambahkan dana untuk mengimbangi biaya bagi konsumen yang memiliki kondisi medis lebih mahal.

Meskipun memperkirakan akan banyak orang yang tidak diasuransikan, Ketua DPR AS, Paul Ryan, memuji laporan tersebut sebagai langkah positif untuk memenuhi janji Trump mencabut dan mengganti Obamacare.

Sementara itu tim Trump bereaksi dengan mengatakan bahwa COB telah menunjukkan dirinya 'benar-benar tidak mampu' untuk memprediksi secara akurat dampak UU Layanan Kesehatan AS.

"Kita harus mencabut dan mengganti Obamacare dengan AHCA, kendaraan yang akan mereformasi sistem pelayanan kesehatan kita yang rusak," ujar seorang pejabat Gedung Putih.

Laporan COB ini segera menyebabkan beberapa politisi Demokrat juga menolak UU Partai Republik. "Laporan tersebut menjelaskan bahwa Trumpcare akan menjadi kanker pada sistem pelayanan kesehatan AS, menyebabkan biaya meroket, membuat asuransi tidak terjangkau bagi mereka yang memiliki Pre-Existing Condition (Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya) dan kebanyakan manula, dan membatalkan jutaan dari asuransi kesehatan mereka," ujar Ketua Senat Minoritas, Chuck Schumer. "Kecuali Anda seorang jutawan yang sehat, Trumpcare adalah mimpi buruk," tambahnya, seperti dikutip dari AFP

Beberapa anggota Partai Republik juga telah menyatakan keprihatinan mereka tentang rencana mengembalikan Medicaid dan ketentuan yang memungkinkan perusahaan asuransi meningkatkan premi kesehatan bagi Pre-Existing Condition (Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya), ini merupakan praktik yang dilarang dalam Obamacare sebelumnya.

Dalam UU baru, dana Federal untuk program layanan kesehatan bagi orang miskin dan disabilitas akan berkurang sekitar US$ 834 miliar melalui peluasaan Medicaid.

Subsidi yang membantu penduduk AS dengan penghasilan rendah membeli premi asuransi di bawah Obamacare juga akan digantikan oleh kredit pajak berdasarkan syarat baru yang akan dimulai pada 2020.(OL-3)