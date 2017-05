Shinta Kamdani Penghargaan dari Swedia

PEMERINTAH Swedia memberikan penghargaan kepada CEO of Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, berupa Commander of the Polar Star. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Tuan Baginda Raja Carl XVI Gustaf dari Swedia, Selasa (23/5). Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi Raja Swedia karena Shinta berhasil membangun dan memperkuat kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah dan pengusaha dari kedua negara Indonesia-Swedia.

"Selama ini saya lakukan peran sebagai penghubung kerja sama antarkedua negara, yaitu Indonesia-Swedia, karena saya melihat banyak sekali yang bisa kita ambil dengan mempererat hubungan dengan mereka. Selain itu, ini salah satu amanah yang saya emban di Kadin Indonesia. Penghargaan Commander of the Polar Star ini menjadi sebuah kehormatan dan pengakuan bagi saya. Yang artinya program Link & Match harus terus saya lakukan, baik dengan pemerintah dan pengusaha Swedia maupun dengan pemerintah dan pengusaha dari negara lain," jelas Shinta.