Fatin Shidqia Nyanyikan Lagu Taufik Ismail

LAGU Ketika Tangan dan Kaki Berkata yang dilantunkan almarhum Chrisye dan syairnya ditulis Taufik Ismail kini dinyanyikan kembali oleh Fatin Shidqia Lubis, 20. Ini merupakan single religi ke-5 yang dirilis Fatin setelah dia merilis single Kekasih-Mu (2013), Cahaya di Langit Itu (2013), Oh Tuhan (2014), dan Proud of You Moslem (2014). Single terakhir itu diaransemen kembali oleh Tohpati.

"Aku sudah akrab dengan lagu ini sejak kecil. Kombinasi yang sempurna antara musik dan liriknya. Alhamdulillah sebuah kehormatan ketika membawakan kembali lagu yang melegenda dan abadi ini," jelas Fatin. Fatin tidak mempunyai kendala yang berarti ketika menjalani proses rekaman. Kolaborasinya dengan Tohpati juga memudahkannya untuk cepat mengadaptasi lagu ini. Yang menjadi tantangan ialah tanggung jawab Fatin untuk membuat lagu ini menjadi lebih segar kembali dan diterima para pecinta musik.