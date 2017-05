Katy Perry Penghormatan untuk Korban

TRAGEDI ledakan bom saat konser Ariana Grande di Manchester, Inggris (22/4), membawa luka mendalam bagi seluruh dunia, khususnya para pencinta dunia musik.

Kejadian itu mendapat perhatian dari para selebritas. Salah satunya Katy Perry. Pelantun Roar itu mengikuti jejak Harry Style yang di malam sebelumnya sempat terdiam sejenak saat manggung di Meksiko ketika memberikan penghormatan kepada korban.

Penyanyi 32 tahun itu mengumpulkan masa di The Water Rat sebagai bentuk dukacita terhadap para korban jiwa yang mencapai 22 orang dan korban luka-luka 59 orang.

Katy pun mengungkapkan perasaannya kepada para penggemar di London dengan penuh kesedihan. "Kejadian ini memang sangat sulit untuk kalian dan untuk saya karena kita semua mencintai musik. Kita mendengarkan musik yang sama. Dan kalian pasti juga berpikir bahwa mereka teman, saudara, dan sepupu kita. Ini sangat mengerikan," jelas Katy.

Katy mengakui masyarakat UK tidak hanya sangat menyukai musik, tetapi juga memiliki loyalitas tinggi dan berdedikasi terhadap musik. Katy mengajak fannya untuk membantu korban yang terkena ledakan. "Apa pun yang kalian bisa lakukan, lakukanlah. Jika tidak bisa melakukan apa pun tidak apa-apa. Namun yang tidak boleh kalian lakukan jangan membiarkan mereka menang," ujarnya.

Sebagai ungkapan kesedihannya, Katy bahkan menuliskan perasaannya dalam akun Twitter. 'Broken hearted for families toningt. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of the world'.