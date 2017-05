Harga Daging Sapi di Bengkulu Naik Tembus Rp150 Ribu per Kilogram

HARGA daging sapi yang tersebar di pasar tradisonal di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, mengalami kenaikan harga hingga saat ini tembus Rp150 ribu per kilogram (kg).

Harga daging sapi yang tersebar di pasar tradisional terus mengalami kenaikan mencapai Rp30 ribu dari sebelumnya Rp120 ribu menjadi Rp150 ribu per kilogram akibat pasokan sapi berkurang. Kenaikan harga daging sapi mulai menjelang Ramadan hingga saat ini setelah pasokan sapi terus berkurang, sehingga peternak menaikan harga jual.

Herman, 45, pedagang daging sapi di pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong, Bengkulu, mengatakan, harga daging sapi terus mengalami kenaikan hingga saat ini sudah tembus Rp150 ribu dari Rp120 ribu per kg.

"Daging sapi sulit didapat menjelang puasa sehingga modal beli daging dan harga jualpun menjadi naik sedangkan permintaan meningkat," katanya.

Harga daging sapi, lanjut dia, akibat kurangnya pasokan karena sapi yang masuk ke wilayah ini sebagian dari Provinsi Lampung, untuk memenuhi kebutuhan daging yang terus meningkat.

Saat ini, harga daging sapi yang disesuaikan dengan harga termurah Rp110 ribu merupakan daging kualitas dua dan kualitas satu Rp150 ribu per kg.

Sementara itu, harga daging ayam potong yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, masih bertahan Rp35 ribu per kg. Harga daging ayam potong sebelumnya Rp30 ribu per kg mengalami kenaikan harga sebesar Rp5 ribu per kg sehingga menjadi Rp35 ribu.