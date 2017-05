Jet milik Elvis Laku Rp7,72 Miliar setelah Diparkir Selama 35 tahun

SEBUAH jet pribadi yang pernah dimiliki Elvis Presley telah dilelang setelah parkir di landasan pacu di New Mexico selama 35 tahun.

Pesawat tersebut dijual seharga US$430 ribu (sekitar Rp5,72 miliar) pada hari Sabtu (27/5) di sebuah acara di California yang menampilkan memorabilia selebriti, kata GWS Auctions Inc.

Seperti lilansir The Associated Press, pembeli pesawat tersebut tidak diungkapkan dalam catatan penjualan yang diposkan di situs web perusahaan tersebut. Juru lelang Brigitte Kruse mengatakan bahwa dia tidak dapat segera melepaskan informasi tentang pembeli atau rencana pembeli untuk pesawat tersebut.

Rumah pelelangan tersebut mengatakan Elvis mendesain interior yang memiliki kayu dengan warna emas, jok beludru merah dan karpet bercat merah. Tapi JetCar Lockheed 1962 yang berwarna merah tidak memiliki mesin dan membutuhkan pemulihan kokpitnya.

Liveauctioneers.com mengatakan, jet tersebut merupakan milik Elvis dan ayahnya, Vernon Presley,

Jet tersebut telah dimiliki secara pribadi selama 35 tahun dan diparkir di sebuah landasan di Roswell, New Mexico.

Foto-foto pesawat menunjukkan eksterior yang membutuhkan restorasi dan jok kokpit robek.

Seorang pemilik sebelumnya membantah klaim rumah pelelangan bahwa raja rock 'n' roll yang merancang interior beludru merahnya.

Roy McKay mengatakan kepada KOB-TV di Albuquerque bahwa dia mendesain interiornya sendiri. McKay mengatakan bahwa ketika membeli jet itu, ia memiliki interior abu-abu dua ton dan 'agak mirip dengan peti mati.'

Tapi juru bicara GWS Carl Carter mengatakan kepada The Associated Press bahwa rumah lelang tersebut yakin Elvis mendesain interiornya. Apalagi foto-foto tersebut memiliki kursi beludru merah dan karpet berwarna merah.

"Catatan Administrasi Penerbangan Federal tidak menunjukkan perubahan interior yang pernah dilakukan pada jet tersebut," kata Carter.

Presley lahir di Tupelo pada 8 Januari 1935, dan pindah ke Memphis bersama orang tuanya pada usia 13 tahun. Dia menjadi tokoh terkemuka dalam adegan rockabilly yang masih muda dengan meliput lagu yang awalnya dipentaskan oleh seniman Afro-Amerika seperti Big Mama Thornton ("Hound Dog") dan Arthur Crudup ("That's All Right").

Tariannya yang provokatif dan rekor rekamannya yang menjadi hit membuatnya menjadi salah satu ikon abad ke-20 yang paling dikenal. Sejarawan mengatakan bahwa musiknya juga membantu mengantar kejatuhan segregasi rasial.

Elvis berusia 42 saat meninggal pada 16 Agustus 1977 di Memphis. (OL-6)