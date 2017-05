Phoenix, Kruger Sabet Aktor dan Aktris Terbaik di Cannes

AKTOR Amerika Serikat Joaquin Phoenix memboyong piala untuk aktor terbaik dalam festival film Cannes pada Minggu (28/5) waktu setempat atau Senin (29/5) WIB. Bintang Hollywood itu menang berkat perannya sebagai pembunuh bayaran dengan masalah psikologis dalam film "You Were Never Really Here."

Dalam perhelatan acara, aktor vegetarian tersebut meminta maaf karena dia memakai sepatu olahraga ke upacara mewah di salah satu festival film terbesar dunia itu. Ia menjelaskan, "Saya tidak pakai sepatu kulit."

Sementara itu kategaori aktris terbaik dimenangi oleh artis kelahiran Jerman, Diane Kruger, untuk perannya dalam film In The Fade sebagai ibu yang kehilangan keluarganya dalam serangan neo-Nazi.

Kruger mengatakan dia sangat terharu saat menerima penghargaan tersebut, dan berterima kasih kepada sutradara keturunan Jerman-Turki Fatih Akin, yang dia sebut sebagai kakak.

Sementara penghargaan untuk sutradara terbaik diberikan kepada Sofia Coppola untuk karyanya The Beguiled.

Salah satu ucapan terima kasihnya didedikasikan kepada ayahnya, sutradara Francis Ford Coppola. Sofia berujar bahwa sang ayah telah "mengajarkannya menulis dan menjadi sutradara, menurut kantor berita AFP. (X-12)