Kalahkan Brad Pitt dan George Clooney, Harry Styles Miliki Mata Terindah

Ap/Joel Ryan

PERSONEL band One Direction, Harry Styles, 23, memiliki sepasang mata terindah di dunia, mengalahkan aktor Brad Pitt dan George Clooney menurut sebuah studi yang dipublikasikan Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di London, Inggris. Ia juga memiliki dagu yang bagus di antara para pria lainnya.

Studi itu menggunakan <>golden ratio, yakni suatu bentuk pengukuran untuk mendeteksi simetris wajah. Caranya itu mengidentifikasi selebritas pria mana yang paling tampan dan simetris wajahnya secara objektif.

Harry masuk kategori pria dengan mata terindah karena panjang matanya dan jarak antara kedua matanya mencapai 98,15% dari rasio yang sempurna.

Sementara itu, Beckham dianggap memiliki bentuk wajah paling sempurna di dunia berdasarkan ukuran panjang dahi dari garis rambut ke atas hidung, hidung dari atas ke dasar, dan dari pangkal hidung ke bagian bawah dagu.