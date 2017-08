Pemerintah akan Tetapkan HPP Garam

ANTARA/Dewi Fajriani

PEMERINTAH akan menetapkan harga pokok penjualan (HPP) garam di tingkat petani. Hal itu dilakukan guna menjaga harga garam menjelang panen raya yang diprediksi akan terjadi pada September mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan akan mulai merancang HPP garam bersama Kementerian Perindustrian dan para industri kecil dan menengah (IKM). Pembahasan HPP akan dimulai pada esok hari.

"Akan kami bahas, tapi leading sektornya harus kami panggil dulu. Dari industri seperti apa, IKM-nya seperti apa. Besok dibahas," ucap Brahmantya di Jakarta, Rabu (2/8).

Penetapan HPP ini juga dibuat karena adanya kucuran impor garam konsumsi dan industri. Sebanyak 75 ribu ton garam bahan baku konsumsi akan masuk mulai 10-31 Agustus dari Australia.

Sementara impor garam industri sudah diizinkan masuk tanpa adanya pembatasan kuota. Dikhawatirkan garam industri tersebut bocor ke pasar rakyat dan menyebabkan harga garam anjlok terlalu jauh.

"Ya itu dia, kan pengawasan di HPP ini. Kita tentukan sekarang dan selanjutnya akan terus ditentukan karena HPP itu tidak murni mati (atau bisa berubah)," tukas Brahmantya.

Ia menjelaskan besaran HPP nantinya akan menyesuaikan kadar Natrium Klorida (NaCl). Semakin tinggi NaCl, HPP akan semakin tinggi karena kualitasnya dianggap lebih bagus.

Namun, Brahmantya tidak menegaskan apakah garam rakyat yang memiliki kadar NaCl di bawah 94% akan ditetapkan HPP-nya atau tidak. Menurutnya, sudah waktunya hasil dari petani garam rakyat memiliki kadar NaCl yang tinggi agar kualitasnya makin baik.

Sebagai informasi, HPP garam di titik pengumpul (collecting point) ditetapkan Rp750 per kg untuk garam kualitas I (K1), dan Rp550 per kg untuk garam kualitas II (K2). HPP tersebut belum pernah direvisi sejak diterbitkan pada 2011 melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No 02/Daglu/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petani Garam.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Garam (persero) Budi Sasongko juga belum bisa menyebut kisaran HPP garam yang akan diusulkannya. Namun, ia mengaku siap membeli garam rakyat bila anggaran perseroan mencukupi.

"Kamis dan Jumat kami akan rapat tentang HPP. Sejauh ini anggaran kami untuk penyerapan garam rakyat, tapi di lapangan masih minim karena tidak ada garamnya," imbuh Budi. (OL-6)