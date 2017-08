Kronologi Dua Pesawat Senggol-senggolan di Bandara Kualanamu

Dok MTVN

DUA pesawat terlibat insiden bersenggolan di Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (3/8). Keduanya yakni pesawat Wings Air dengan pesawat Lion Air. Akibatnya keduanya mengalami kerusakan pada bagian sayap.

Disebutkan, senggolan pesawat di bandara terjadi sekitar pukul 11.00 WIB saat pesawat Lion Air baru saja mendarat setelah tiba dari Banda Aceh. Sementara pesawat Wings Air hendak terbang dengan tujuan Meulaboh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Media Indonesia dari Bandara KNIA, kronologis peristiwa itu yakni pada saat Approach runway 23 KNO, air traffic controller (ATC) memberikan clearance kepada pesawat Lion Air JT 197 dengan pilot Capten Koko Indra untuk landing runway 23 di ketinggian 1500 kaki

Di ketinggian 1000 kaki itu, ATC memberi instruksi kepada IW 1252 yang sedang hold on short taxiway D clear line up after traffic landing passing.

"Setelah touchdown, PIC berusaha menghindar ke kanan. Namun karena jarak terlalu dekat, dan terbatasnya ruang di runway, sehingga sayap kiri pesawat JT197 bertabrakan dengan sayap kanan IW1252. Setelah exit runway dan keadaan sudah terkontrol, JT 197 menyampaikan pan message ke ATC terkait kejadian tersebut," ujar sumber di bandara KNIA yang tidak mau disebutkan namanya itu, Kamis (3/8).

Sementara, Branch Communication and Legal Manager Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto kepada wartawan di bandara KNIA, Kamis (3/8), mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap terkait kronologis dari insiden tersebut, termasuk para kondisi para penumpang.

"Sejauh ini, informasi yang terima bahwa seluruh penumpang dalam kondisi baik dan aman," katanya.

Selain itu, katanya, jadwal penerbangan di Bandara Kualanamun masih tetap normal.

"Penerbangan masih normal. Tidak ada closing bandara," ujarnya.

Pihak Bandara menurut Wisnu saat ini sudah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Akibat insiden ini, operasional bandara sempat terhenti beberapa saat. (OL-6)