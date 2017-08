Kerjabilitas, Lowongan untuk Disablitas

Humaniora

Terus Berkarya di Tengah Keterbatasan

Keterbatasan bukan suatu alasan seseorang untuk tetap berkreasi dan berkarya. Dengan segala kemampuan dan semangat yang dimiliki, mereka terus bekerja, berkarya, dan membuktikan mereka mampu bersaing di tengah keterbatasan. Because we're worth it!