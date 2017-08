Rejoice Beri Solusi 3 in 1 untuk Hijabers

DOK REJOICE

BAGI kaum hawa yang berhijab, perawatan rambut mungkin memberi tantangan tersendiri. Rambut yang acap tertutup hijab biasanya memerlukan perawatan khusus karena rentan dengan masalah ketombe, kerontokan, atau rambut kusut. Berangkat dari fenomena itu, P&G Indonesia baru-baru ini merilis sampo khusus untuk perempuan berhijab.

Rejoice Hijab 3 in 1 berkandungan cool menthol, ZPT, dan hot oil dan diklaim mampu mengatasi problem rambut perempuan berhijab. "Perempuan berhijab adalah perempuan yang istimewa. Produk Rejoice Hijab 3 in 1 dengan 3 kebaikan dalam 1 botol ini diciptakan khusus untuk membantu mengatasi masalah rambut yang mereka hadapi," kata Saint Tiu, Principal Scientist P&G Hair Care Asia Pacific di Jakarta, Senin (31/7). Untuk memasarkan Rejoice Hijab 3 in 1, P&G menggandeng Fatin Shidqia sebagai brand ambassador baru.