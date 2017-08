Pasta Gigi dan Sperma

PENELITIAN terbaru menemukan bahwa bahan kimia yang terdapat di pasta gigi ternyata dapat memengaruhi fungsi sperma, terutama yang mengandung Disruptor endoktrin (EDC) atau bahan kimia yang dapat mengganggu pengolahan hormon natural tubuh dan memengaruhi reproduksi manusia.

Penelitian dari Center of Advanced European Studies and Research, Jerman dan University Department of Growth and Reproduction, Denmark, ini dilakukan dengan menguji sekitar 100 bahan kimia dalam sejumlah produk yang dipakai sehari-hari. Hasilnya, sejumlah produk rumah tangga seperti pasta gigi dan tabir surya mengandung EDC yang memengaruhi fungsi sperma dan kesuburan.

Menurut peneliti, EDC menghambat navigasi sperma dan penetrasi ke dalam lapisan pelindung sel telur. “Untuk pertama kalinya, kami telah menemukan hubungan langsung antara paparan EDC dari produk industri dan dampak buruk bagi fungsi sperma manusia,” ujar peneliti Niels E Skakkebaek. (MedicalNewsToday/X-5)