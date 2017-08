DEN-ESDM Susun Perpres Percepatan Mobil Listrik

Dok. MI/Angga Yuniar

DEWAN Energi Nasional (DEN) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang menyusun rencana Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan pengembangan mobil listrik.

"Mobil listrik akan menjadi salah satu pendorong berkembangnya energi baru terbarukan (EBT), pasarnya juga harus turut mendorong, tapi semua itu harus diinisiasi oleh pemerintah," kata anggota DEN Abadi Poernomo dalam pertemuan dengan media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8).

Selain untuk mendorong berkembangnya EBT, mobil listrik juga dinilai dapat mengurangi polusi CO2 dengan signifikan bila sudah dimaksimalkan oleh masyarakat luas.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mencari teknologi baterai yang tepat untuk merealisasikan pengembangan mobil listrik di Indonesia.

"Kalau dari (Kementerian) ESDM, kita lagi melihat soal baterai yang (jadi bagian) sensitif di (pengembangan) mobil listrik," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar seusai diskusi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Arcandra, kementeriannya mempertimbangkan teknologi baterai untuk mobil listrik yang bisa diganti di SPBU. "Bisa kita ganti di sana dan mereka cas. Apalah namanya, kita sedang pikirkan".

Arcandra mengatakan relaksasi pungutan pajak untuk mobil listrik diharapkan dapat menggeliatkan industri otomotif untuk mau mengembangkan mobil listrik.

"Relaksasi pajak itu di Kementerian Keuangan. Kita dorong agar industri mobil listrik ini suatu saat bisa terlaksana karena di luar negeri sudah berkembang pemakaiannya, sementara kita belum apa-apa," ujar dia.

Untuk itu, lanjutnya, jika memang ada hal yang bisa mendorong berkembangnya mobil listrik di masa depan, seperti stimulus, itu harus lakukan. Perpres terkait pengembangan mobil listrik yang tengah disiapkan menurutnya adalah langkah pertama.

"Step by step, one slice at the time," pungkasnya. (X-12)