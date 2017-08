Persib Putus Kontrak Carlton Cole

ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra

PERSIB Bandung secara resmi memutuskan kontrak salah satu marquee player-nya yakni Carlton Cole karena dianggap tidak ikut berkontribusi bagi Maung Bandung.

"Cole sudah resmi diputus kontrak," ujar media officer Persib, Irfan Suryadireja, di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/8).

Irfan mengatakan, pemutusan kontrak itu sudah dibicarakan matang-matang oleh manajemen Persib. Kontrak Cole resmi diputus pada Kamis (3/8) kemarin di Graha Persib.

Pemain yang sempat melanglang buana di sejumlah klub elit benua biru itu didatangkan manajemen menjelang liga dimulai. Dengan pengalaman yang dimilikinya, manajemen berharap penampilan Cole bisa membawa Persib kembali menjuarai liga.

Namun, kondisi fisik yang tak kunjung membaik membuat pemain berusia 33 tahun ini, selalu menghangatkan bangku cadangan. Cole hanya bermain sebanyak lima pertandingan dan belum sekalipun mencetak gol.

Sementara itu, pelatih caretaker Persib, Herrie Setyawan, mengatakan sosok Cole memiliki kesan tersendiri. Meski jarang diturunkan, ia tidak pernah memperlihatkan wajah kecewa.

"Kepada saya, ia menunjukan bahwa dia pemain profesional yang tidak pernah mengeluh meski jarang dimainkan," kata dia.

Tanda-tanda kepergian Cole sebenarnya dapat dilihat dari unggahan kompatriotnya Michael Essien di instagram dua hari lalu. Si Bison --julukan Essien--, mengunggah foto dan menuliskan caption "@iamcarltoncole12 #respect blessed,".

Tak hanya Essien, pemain naturalisasi Persib, Raphael Maitimo, pun mengunggah hal serupa di Instagram.

"Coley, coley, coleyyy! Good luck on your journey my friend! See you very soon again. All the best brother. @iamcarltoncole12 #Legend #MaungColey". tulisnya. (OL-2)