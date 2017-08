Coldplay Bawakan Lagu Linkin Park

AP/Scott Roth

COLDPLAY menunjukkan empati atas kejadian yang menimpa grup musik Linkin Park, yang baru saja kehilangan vokalisnya akibat bunuh diri. Empati Coldplay atas kepergian Chester Bennington itu dilakukan saat mereka tampil di Metlife Stadium, di East Rutherford, New Jersey, Selasa (1/8). Vokalis Chris Martin secara mengejutkan membawakan hit Linkin Park, Crawling, dengan iringan piano.

Chester meninggal pada 20 Juli lalu di usia 41 tahun. Dia meninggalkan enam anak, juga rencana-rencana besar Linkin Park yang telah disiapkan, salah satunya tur bersama Blink-182, bertajuk Blinkin Park. Mike Shinoda, salah satu pembentuk Linkin Park, mengunggah video band asal Inggris itu menyanyikan Crawling.

'Thank you @coldplay It sounded beautiful (Terima kasih @coldplay Ini terdengar indah)', tulis @m_shinoda dalam kolom keterangan. Unggahan tersebut mendapat respons positif dari para penggemar dua band yang memiliki genre yang berbeda itu.