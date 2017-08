Gwen Stefani Persiapkan Album Natal

AP/Jason Ivester//The Northwest Arkansas Democrat

PENYANYI pop Gwen Stefani sedang mengerjakan album Natal perdananya. Dia dikabarkan ikut menulis empat lagu dalam album itu dan lagu-lagu itu sudah didaftarkan kepada Broadcast Music Inc (BMI) dan GEMA di Jerman, untuk urusan hak cipta dan penggunaan lagu. Gwen menjadi co-writter untuk empat lagu berjudul Christmas Eve, My Gift is You, Under the Christmas Lights, dan You Make It Feel Like Christmas, bersama kekasihnya, Blake Shelton.

Sayangnya, Gwen, 47, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan album ini. Dalam wawancara dengan The Weekender belum lama ini, dia hanya mengisyaratkan sedang mengerjakan materi baru. "Saya sedang mengerjakan materi musik baru, yang mana saya sangat antusias untuk merilisnya akhir tahun ini. Saya tidak bisa bicara banyak soal itu, tetapi yang jelas saya sangat senang berada di studio," kata Gwen.

Gwen mulai melejit bersama No Doubt. Gwen merilis enam album studio bersama No Doubt dan tiga album solo.