Despacito Pecahkan Rekor YouTube

DESPACITO, lagu berbahasa Spanyol yang sukses menjadi hits dunia, membukukan rekor baru pada Jumat (4/8). Lagu itu menggeser lagu See You Again sebagai lagu yang paling banyak ditonton di YouTube.

Pada Jumat (4/8) sore waktu Amerika Serikat, Despacito telah ditonton 2,995 miliar kali di YouTube menggusur lagu rap ballad See You Again yang dinyanyikan oleh Wiz Khalifa dan Charlie Puth yang membukukan 2,994 miliar kali.

Lagu yang dinyanyikan Luis Fonsi itu menggusur See You Again yang baru saja menduduki posisi puncak pada bulan lalu menggeser lagu Gangnam Style karya Psy yang berkuasa selama 4,5 tahun.

"Wow," ujar rapper Daddy Yankee, yang juga tampil di Despacito, kepada para follower-nya di Instagram. "Terima kasih atas dukungan kalian sejak hari pertama."

Sebelumnya, Despacito telah meraih rekor sebagai lagu yang paling banyak didengarkan secara streaming sepanjang sejarah.

Pada 19 Juli, Universal Music Latin Entertainment mengatakan Despacito, baik yang original maupun remix, telah didengarkan secara streaming sebanyak 4,6 miliar kali baik lewat YouTube maupun Spotify.

Lagu itu telah menjadi viral sejak dirilis pada Januari lalu dan semakin melesat setelah bintang musik pop Justin Bieber tampil di versi remix-nya.

Despacito versi Bieber sukses bertahan selama 12 pekan di puncak tangga lagu Amerika Serikat setelah menjadi lagu berbahasa Spanyol pertama yang menjadi pemucank sejak Macarena pada 1996 dan menyamai rekor lagu Ed Sheeran Shape of You yang menduduki puncak tangga lagu selama 12 pekan pad aawal tahun. (AFP/I-2)