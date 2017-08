Soemadi Brotodiningrat - Bintang Jasa dari Jepang

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat -- Dok. KBRI Tokyo

MANTAN Duta Besar Indonesia untuk Jepang Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat, 71, telah mendapat penghargaan Bintang Jasa 2017 dari pemerintah Jepang atas kerja keras dan kontribusinya dalam mendorong persahabatan dan pemahaman, serta kontribusi aktifnya memajukan kerja sama ekonomi antarnegara.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Jepang atas apresiasi kepada saya dan saya berharap hal ini dapat semakin memperkuat hubungan bilateral dan persahabatan antara Indonesia dan Jepang,” ujar Soemadi kepada media saat dijumpai dalam perayaan di kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Jakarta, Jumat (4/8).

Penghargaan yang bernama Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star tersebut diberikan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Imperial Place, Tokyo, pada 9 Mei 2017. Selain Duta Besar Soemadi Brotodiningrat, Marzuki Darusman dianugerahi penghargaan Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star atas jasanya sebagai Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea pada periode 2010–2016. (Arv/H-5)