Dana Haji Diusulkan Untuk Bangun Properti

MI/Permana

PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengusulkan agar dana haji yang saat ini mencapai Rp95,2 triliun tidak digunakan untuk membangun infrastruktur tetapi untuk membangun konstruksi atau realestat.

Hal itu menurutnya lebih menguntungkan seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia dengan Tabung Haji.

Ia menyebut dari total jumlah dana haji Malaysia yang tercatat sebesar Rp198,5 triliun, sebesar 9% masuk ke konstruksi/realestat berupa investasi langsung. Sementara 17% penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti/konstruksi.

"Tapi perlu dicatat, Tabung Haji Malaysia tidak membangun Infrastruktur seperti diartikan oleh Pemerintah Indonesia saat ini melainkan membangun konstruksi/real estate dengan tingkat return atau imbal hasil yang tinggi," ucap Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/8).

Tabung Haji Malaysia, kata dia, membangun aneka properti yang memiliki keuntungan jangka panjang seperti Hotel Tabung Haji di Keddah dan Bay Pavilions di Sydney. Adapun hasil keuntungan dari pengelolaan dana haji di Malaysia sebagian kembali lagi ke jamaah haji dalam bentuk subsidi.

Ia menyebut pada 2015 total subsidi biaya haji mencapai Rp391,9 miliar rupiah. Jika sebelumnya jamaah haji Malaysia membayar Rp53,7 juta lalu diberi subsidi hingga perlu membayar Rp22,6 juta atau hampir 50% dari total biaya.

"Besarnya dana subsidi yang kembali ke jamaah haji berkaitan dengan performa manajemen investasi Tabung Haji yang mampu meraup pendapatan dari pengelolaan dana hingga Rp40,4 triliun di 2015. Sementara asetnya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp185 triliun," tukasnya.

Pengalaman Malaysia tersebut dapat dijadikan contoh untuk pengelolaan dana haji di Indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat lebih tepat dana haji digunakan bukan untuk membangun infrastruktur melainkan properti yang dampaknya bisa dirasakan langsung bagi kemaslahatan jamaah haji Indonesia.

"Dana haji dapat digunakan untuk membangun hotel atau apartemen di Mekkah yang bisa digunakan untuk kepentingan jamaah haji sehingga biaya naik haji bisa lebih murah. Adapun saat masa Umrah, properti tersebut bisa digunakan untuk kepentingan profit atau komersil sekedar untuk menutup operasional hotel/apartemen," tukasnya

Transparasi pengelolaan dana haji, kata Bhima, juga menjadi faktor yang krusial. Hal itu agar jangan sampai dana haji disalahgunakan oleh kepentingan politik jangka pendek. Lalu manajemen investasi di dalam Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga harus profesional. Sebab jika BPKH profesional maka dana haji dinilai bisa mencapai 15%. (OL-6)