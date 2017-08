Aziz Ansari Berhenti Gunakan Internet

AFP/THOMAS SAMSON

AKTOR dan komedian asal Amerika Serikat (AS), Aziz Ansari, memutuskan untuk berhenti menggunakan internet secara total.

Ansari mengaku sudah menghapus semua aplikasi media sosial di telepon seluler miliknya, juga aplikasi pencarian dan e-mail yang sebelumnya terpasang.

"Saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk internet. Saya sebelumnya merasa seperti sedang berada di tengah cerita sebuah buku yang sangat buruk, dan entah kenapa saya tidak pernah bisa berhenti," ujar Ansari, seperti dikutip Time.com baru-baru ini.

Pria berusia 32 tahun itu mengatakan keputusan itu merupakan yang terbaik.

Dengan begitu, ia merasa lebih bisa mengontrol dirinya dari ketergantungan akan informasi baru dari internet.

"Ketika bertemu seorang aktor dan tidak mengenalnya, selama ini saya hanya akan mencarinya di internet. Namun, setelah ini tidak karena bukan seperti itu seharusnya," kata aktor keturunan India yang lahir di Columbia, South Carolina, AS, itu.

Ia menambahkan, mendapatkan sebuah informasi secara instan dari internet tidak membuat dirinya menjadi kaya akan informasi dan pengetahuan.

Masifnya sajian informasi membuatnya sekadar membaca tanpa kemudian mengingat dan mendalami informasi itu.

"Akan sangat baik untuk bisa duduk mengistirahatkan pikiran beberapa waktu selepas beraktivitas. Bukan kemudian larut dalam internet berjam-jam selepas melakukan pekerjaan yang sudah melelahkan," ungkapnya.

Membaca buku

Sebelum memublikasikan keputusan untuk berhenti menggunakan internet, Ansari telah terlebih dulu mempraktikkan hal itu sejak beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, keputusan itu memberinya banyak pengaruh positif.

Misalnya, ia menjadi punya waktu lebih banyak untuk membaca buku dan melakukan hobi lain.

Ia juga lebih bisa menelaah informasi secara jernih, tanpa terpengaruh opini di media sosial yang kerap tidak tepat dan provokatif.

"Saya mendapatkan sesuatu yang baru untuk hati dan pikiran saya. Itu terasa sangat luar biasa. Jauh lebih baik daripada dengan hanya membaca dan melihat sesuatu di internet," ujarnya seperti dikutip Hellogiggles.com.

Ansari merupakan aktor yang dikenal luas berkat perannya sebagai Tom Haverford di film komedi televisi NBC, Parks and Recreations, pada 2009 dan sebagai Dev Shah pada drama serial Netflix, Master of None.

Ia memulai karier di dunia hiburan melalui ajang stand up comedy pada musim panas 2000. (H-3)