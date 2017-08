Festival Musik Saksi 2017, KPK Kolaborasi dengan Sandy Canester

ANTARA

MENYUARAKAN gerakan pemberantasan korupsi bukan hanya dengan sikap tegas dalam penindakan terharap perkara pidana krupsi, namun dapat juga dilakukan dengan medium lain seperti musik. Membangun kesadaran anti korupsi perlu dilakukan dengan sesuatu yang dekat dengan masyarakat dan kehidupan sehari hari dan musik adalah salah satunya.

Di antara para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang adalah yang paling terbuka menunjukkan kedekatannya dengan musik. Bahkan dalam beberapa kali kegiatan dengan awak media dirinya tidak sungkan memainkan saksofon yang menjadi alan musik favoritnya.

Tahun ini KPK kembali mengadakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi 2017 (Saksi 2017) seperti tahun lalu. Festival Lagu Saksi 2017 idalah bentuk kampanye antikorupsi dengan mengundang masyarakat membuat lagu. Lagu-lagu ini kemudian akan dipilih yang terbaik dan dibuatkan album.

“Festival ini bisa jadi medium masyarakat menyuarakan perlawanan terhadap korupsi,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, di kantornya, Senin, (7/8).

Saut pada tahun ini kembali menjadi salah satu juri seperti tahun lalu. Tahun ini dirinya akan berkolaborasi dengan Sandy Canester yang merupakan musisi dan pencipta lagu cukup ternama untuk lagu catchy tapi menyentuh.

Sandy adalah seorang musisi solo yang cukup ternama yang telah menghasilkan beberapa hits seperti Be My Lady, Sabtu Minggu dan Telepon Aku yang booming di era 2000-an. Sandy juga merupaan pencipta lagu-lagu populer seperti Lirih yang dinyanyikan Ari Lasso, Aku Mau yang dinyanyikan Once Mekel, hingga Cinta Putih yang dinyanyikan Keris Patih.

Untuk Kompetisinya sendiri tim juri mulai menerima karya dari masyarakat sejak Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh karya yang masuk akan dipilih menjadi 10 besar tiap regional dan akan tampil di hadapan dewan juri mulai 11-20 September 2017.

Lima regional tersebut adalah Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang. Dalam tahap ini, juri harus memilih tiga karya terbaik.

Malam final Festival Lagu SAKSI 2017 akan digelar 3 November dalam bentuk konser suara anti korupsi yang akan menghadirkan berbagai musisi tanah air seperti. Grup band Basejam, Sandy Canester, dan Orkes Moral Pengantar Minum Racun akan ikut meramaikan konser ini.

Konser tersebut sekaligus menjadi peluncuran album kompilasi Suara Antikorupsi vol.2 yang berisikan 15 karya terbaik dari festival lagu Suara Antikorupsi 2017.

Tahun lalu KPK mampu menjaring 200 lebih karya musik dengan berbagai genere dari masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dua ratus karya tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Sembilan karya terbaik tahun lalu telah dijadikan album kompilasi untuk materi kampanye dan sosialisasi antikorupsi KPK. (OL-6)