Komnas HAM akan Meminta Penjelasan Hary Tanoe soal PHK Pegawai

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KOMNAS HAM menyampaikan simpulan sementara terkait pengaduan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sejumlah karyawan PT Media Nusantara Informasi (MNI)/ Koran Sindo, anak perusahaan MNC Grup. Melalui simpulan ini, mereka telah mengkaji dan menganalisis semua data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh pengadu.

Sebelumnya, Komnas HAM menyampaikan rasa prihatin terhadap PHK yang dialami oleh Jurnalis dan Pekerja Koran Sindo Biro Daerah. Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM menilai ada dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia.

“Bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa PHK Jurnalis dan Pekerja Koran Sindo adalah hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas syarat-syarat ketenagakerjaa yang adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis melalui siaran Pers yang diterima, Senin (7/8).

Maka sebagai tindak lanjut, Komnas HAM RI akan melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa yang diadukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Adapun langkah pemantauan dan penyelidikan yang akan dilakukan antara lain Komnas HAM RI akan mengundang Hary Tanoesoedibyo selaku Pemimpin Umum Koran Sindo untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi terkait PHK yang dialami Jurnalis dan Pekerja Koran Sindo Biro Daerah. Kami akan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Kementerian Tenaga Kerja RI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Koran Sindo Biro Daerah berada,” tambahnya.

Selanjutnya, mereka akan meminta dokumen dan informasi lanjutan kepada para Jurnalis dan Pekerja Koran Sindo Daerah yang mengalami PHK.

“Apabila diperlukan, Komnas HAM RI akan melakukan pemantauan lapangan ke daerah Koran Sindo Biro Daerah berada,” ujar Nur Kholis.

Sebelumnya Forum Pekerja Media melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal yang dilakukan oleh perusahaan di bawah MNC Grup. PT Media Nusantara Informasi (PT MNI/Koran Sindo) dengan berbagai alasan antara lain ketidakmampuan perusahaan memenuh biaya operasional, menyampaikan keputusan penutupan Koran Sindo Palembang dan Koran Sindo daerah lain yaitu Koran Sindo Medan, Koran Sindo Jabar, Koran Sindo Jateng, Koran Sindo DI Yogyakarta, Koran Sindo Jatim, Koran Sindo Makassar, dan Koran Sindo Manado. Mereka menyampaikan Koran Sindo Palembang dan Koran Sindo lainnya terakhir terbit per tanggal 23 Juni 2017.

Mulai tanggal 23 Juni atau 2 (dua) hari menjelang Idu Fitri, karyawan PT. MNI Biro Sumsel menerima surat pemutusan hubungan industrial tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh CFO MNI Rudi Hidayat.

Di dalam surat tersebut disampaikan mengenai penutupan Koran Sindo daerah karena perubahan strategi media dan para karyawan tidak lagi memiliki hubungan industrial dengan PT MNI sejak 1 Juli 2017.

Namun surat tersebut tidak menjelaskan mengenai pesangon yang seharusnya diterima oleh jurnalis/pekerja yang terkena PHK. Mereka hanya menyebutkan siap melakukan pembahasan mengenai uang kompensasi terkait PHK tersebut. (OL-6)