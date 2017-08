Tahun Depan, Bank Mandiri akan Akuisisi Dua Bank di Filipina

MI/Rommy Pujianto

SETELAH mengumumkan rencana pendirian kantor cabang penuh di Malaysia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah menyusun rencana untuk mengakuisisi dua bank di Filipina. Meski belum menghitung belanja modal yang diperlukan, mereka menargetkan akuisisi pada semester pertama tahun depan.

Direktur Distribusi Bank Mandiri Heri Gunardi mengatakan di dalam pipeline mereka kini akan melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam dan Kamboja.

“Malaysia dan Filipina dalam waktu dekat. Filipina sendiri kami sudah lihat-lihat target untuk akuisisi di sana. Saat ini sedang due diligence. Total ada dua perusahan, dimana dua-duanya perbankan. Harapannya tahun depan,” ujar Heri, usai paparan publik di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/8).

Sementara mengenai rencana pendirian cabang penuh di Malaysia, kata Heri, bentuknya nanti berupa perusahaan anak bernama Bank Mandiri Berhad. Setelah mengantongi lisensi Qualified ASEAN Banking, sampai saat ini mereka masih intens berhubungan dengan regulator Malaysia, agar mendapat perlakuan yang setara dengan bank-bank lokal di sana.

“Kami tergantung izinnya. Kalau di sana cepat posisi kami siap. Anak usaha tersebut nantinua akan banyak membiayai perusahaan Indonesia yang domisili di Malaysia, baik perorangan maupun perusahaan Indonesia di sana Strategi kami follow the trade, follow the the people,” tukas Heri. (OL-6)